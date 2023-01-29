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Новини
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"Укрзалізниця" вперше закупила газ для своїх промпідприємств напряму. Компанія заощадила понад 25%

укрзалізниця

Компанія-трейдер "Укрзалізниці" – "Енерго Збут Транс" – у січні вперше закупила природний газ для потреб виробничих підприємств "УЗ" без участі посередників. Це дозволило знизити ціну на 25% у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Facebook.

Нова вартість газу для потреб "Укрзалізниці" становила 18,6 тис. грн за тисячу кубометрів.

"Для цього ми вже усунули зайвих посередників та спростили процедури закупівель Укрзалізницею електрики та нафтопродуктів, а також завершуємо ці процедури для природного газу. Завдяки цьому вивільнили додаткові кошти, які Укрзалізниця направила на розвиток власної інфраструктури та парку рухомого складу", – зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, наступним кроком компанії стануть прямі закупівлі природного газу у видобувників вже безпосередньо для потреб самого АТ "Укрзалізниця".

У міністерстві нагадали, що в 2021 році "Укрзалізниці" було дозволено закуповувати електроенергію у "Енергоатома" та інших суб'єктів державної генерації на період до трьох років за спеціальною спрощеною процедурою.

Окрім цього, в 2022 році уряд дозволив "Укрзалізниці" здійснювати напряму закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.

Автор: 

газ (7924) Укрзалізниця (4762) Мінінфраструктури (1376)


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А че так можно было? (С). Вот что значит начало борьбы с коррупцией!
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29.01.2023 13:13 Відповісти
Це величезний крок, майже героїчний вчинок. За такі досягнення можна і на Героя України подавати.
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29.01.2023 18:03 Відповісти
Нехай МО бере з Укрзалізниці приклад. Там не 25% будуть, а більше 60 точно.
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29.01.2023 21:19 Відповісти

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