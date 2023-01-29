"Укрзалізниця" вперше закупила газ для своїх промпідприємств напряму. Компанія заощадила понад 25%

Компанія-трейдер "Укрзалізниці" – "Енерго Збут Транс" – у січні вперше закупила природний газ для потреб виробничих підприємств "УЗ" без участі посередників. Це дозволило знизити ціну на 25% у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Facebook.

Нова вартість газу для потреб "Укрзалізниці" становила 18,6 тис. грн за тисячу кубометрів.

"Для цього ми вже усунули зайвих посередників та спростили процедури закупівель Укрзалізницею електрики та нафтопродуктів, а також завершуємо ці процедури для природного газу. Завдяки цьому вивільнили додаткові кошти, які Укрзалізниця направила на розвиток власної інфраструктури та парку рухомого складу", – зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, наступним кроком компанії стануть прямі закупівлі природного газу у видобувників вже безпосередньо для потреб самого АТ "Укрзалізниця".

У міністерстві нагадали, що в 2021 році "Укрзалізниці" було дозволено закуповувати електроенергію у "Енергоатома" та інших суб'єктів державної генерації на період до трьох років за спеціальною спрощеною процедурою.

Окрім цього, в 2022 році уряд дозволив "Укрзалізниці" здійснювати напряму закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.