Королевська та її чоловік вирішили скласти мандати нардепів, – ЗМІ

Народні депутати від забороненої судом "Опозиційної платформи – За життя" Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів нардепів.

Про це повідомляє УП із посиланням на джерела у Верховній Раді та колишній фракції "ОПЗЖ".

Водночас народний депутат від франції "Голос" Ярослав Железняк також натякнув на чергове скорочення кількості народних депутатів.

Раніше нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомляв, що столичний забудовник та народний депутат від "ОПЗЖ" Вадим Столар також планує скласти мандат.

Як повідомлялося, 13 січня Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандатів народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова. Перших чотирьох – через позбавлення громадянства, останнього – за власною заявою.