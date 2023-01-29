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Новини
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Королевська та її чоловік вирішили скласти мандати нардепів, – ЗМІ

королевская

Народні депутати від забороненої судом "Опозиційної платформи – За життя" Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів нардепів.

Про це повідомляє УП із посиланням на джерела у Верховній Раді та колишній фракції "ОПЗЖ".

Водночас народний депутат від франції "Голос" Ярослав Железняк також натякнув на чергове скорочення кількості народних депутатів.

Раніше нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомляв, що столичний забудовник та народний депутат від "ОПЗЖ" Вадим Столар також планує скласти мандат.

Як повідомлялося, 13 січня Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандатів народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова. Перших чотирьох – через позбавлення громадянства, останнього – за власною заявою.

Автор: 

ВР (2865) Королевська Наталія (19) мандат (11) Солод Юрій (5)


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Сімейні підряди в Верховній Раді??? Може там ще діти з онуками залишились не розплід?
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29.01.2023 17:57 Відповісти
купили домик в Марбелью?
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30.01.2023 12:12 Відповісти

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