Міноборони цього року виділить на закупівлю дронів 20 мільярдів, – Наєв

У 2023 році Міністерство оборони збільшить закупівлі безпілотних літальних апаратів для Збройних сил України.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Укрінформ.

За його словами, враховуючи потреби і запити української армії, у 2023 році на цей сегмент має бути спрямовано близько 20 млрд грн.

На переконання Наєва, застосування безпілотних літальних апаратів значно розширюють можливості розвідки в цілому.

"З повітря можна добре відстежувати бойовий порядок противника, виявити, як кажуть у війську, "жирні" цілі, по яких потрібно негайно нанести вогневе ураження, передаючи цю розвідувальну інформацію , відповідно, на засоби вогневого ураження", – наголосив він.

Командувач зазначив, що це дуже великий крок уперед, оскільки безпілотний літальний апарат може виконувати завдання, не наражаючи на небезпеку екіпаж, який керує його діями у повітрі.

"У такий спосіб масове застосування безпілотних літальних апаратів дасть змогу більш швидко просуватися під час наступальних дій, а також істотно знизить бойовий потенціал противника та повністю зможе змусити його не проводити наступальні дії на тих чи інших напрямках, – підкреслив генерал-лейтенант. – Таким чином, ми бережемо людські життя наших воїнів та нищимо ворога на тих відстанях, які дозволяють нам це робити".