Італія та Лівія уклали газову угоду на $8 мільярдів
Італійська енергокомпанія Eni та Національна нафтова корпорація Лівії в суботу підписали контракт про видобуток газу вартістю $8 млрд, спрямований на збільшення поставок енергоносіїв до Європи.
Як повідомляє Reuters, контракт, підписаний під час візиту до Тріполі прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, передбачає збільшення видобутку газу для внутрішнього ринку Лівії та на експорт за рахунок розробки двох морських газових родовищ.
Видобуток почнеться в 2026 році і досягне 750 млн кубічних футів на добу, йдеться у заяві Eni.
"Ця угода дозволить здійснити важливі інвестиції в енергетичний сектор Лівії, сприяючи місцевому розвитку та створенню робочих місць, а також посилюючи роль Eni як провідного оператора в країні", – заявив виконавчий директор компанії Клаудіо Дескальці.
Очільник Національної нафтової корпорації Лівії Фархат Бенгдара заявив, що газова угода розрахована на 25 років і стане "найважливішою новою інвестицією в енергетичний сектор Лівії" за чверть століття.
Як зазначає агентство, досягнуті домовленості можуть бути підірвані внутрішнім конфліктом в Лівії, який розділив країну між конкуруючими фракціями, що змагаються за контроль над урядом і оскаржують претензії одна одної на політичну легітимність.
Через повномасштабний напад Росії на Україну європейські країни все більше прагнуть замінити російський газ енергоносіями з Північної Африки та інших країн.
Італія, яка до 2022 року імпортувала понад 40% природного газу з Росії, вже уклала контракти про постачання газу з Алжиром і Конго.
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Німеччина з США....тут ще Лівія... Венгрія з РФ домовились як виключення...
Не зрозумів, вони там взагалі ЕС, Європейський Союз, чи кожен сам за себе та рятує сам свою країну від енергетичної кризи? Що то за союз такий? Куди ми збираємося йти та навіщо? )