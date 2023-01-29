Італія та Лівія уклали газову угоду на $8 мільярдів

Італійська енергокомпанія Eni та Національна нафтова корпорація Лівії в суботу підписали контракт про видобуток газу вартістю $8 млрд, спрямований на збільшення поставок енергоносіїв до Європи.

Як повідомляє Reuters, контракт, підписаний під час візиту до Тріполі прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, передбачає збільшення видобутку газу для внутрішнього ринку Лівії та на експорт за рахунок розробки двох морських газових родовищ.

Видобуток почнеться в 2026 році і досягне 750 млн кубічних футів на добу, йдеться у заяві Eni.

"Ця угода дозволить здійснити важливі інвестиції в енергетичний сектор Лівії, сприяючи місцевому розвитку та створенню робочих місць, а також посилюючи роль Eni як провідного оператора в країні", – заявив виконавчий директор компанії Клаудіо Дескальці.

Очільник Національної нафтової корпорації Лівії Фархат Бенгдара заявив, що газова угода розрахована на 25 років і стане "найважливішою новою інвестицією в енергетичний сектор Лівії" за чверть століття.

Як зазначає агентство, досягнуті домовленості можуть бути підірвані внутрішнім конфліктом в Лівії, який розділив країну між конкуруючими фракціями, що змагаються за контроль над урядом і оскаржують претензії одна одної на політичну легітимність.

Через повномасштабний напад Росії на Україну європейські країни все більше прагнуть замінити російський газ енергоносіями з Північної Африки та інших країн.

Італія, яка до 2022 року імпортувала понад 40% природного газу з Росії, вже уклала контракти про постачання газу з Алжиром і Конго.