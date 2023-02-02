Нацполіція виявила закупівлю харчів за завищеними цінами чиновниками Одеської ОВА. ВIДЕО

Національна поліція провела обшуки у Одеській обласній військовій держадміністрації у справі про розкрадання державних коштів, виділених на закупівлю товарів гуманітарного та військового призначення.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, серед фігурантів справи – колишній заступник голови Одеської ОВА, начальник одного з департаментів (депутат Одеської обласної ради) та начальник відділу ОВА.

"Їм оголошено про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Встановлено, що у квітні 2022 року лише за одним укладеним з підконтрольним товариством договором на закупівлю продуктів на 40 мільйонів гривень різниця у вартості сягнула семи мільйонів. Але сума привласнених бюджетних коштів може бути в рази більшою, тож робота слідчих триває", – прокоментував в.о. голови Нацполіції Іван Вигівський.

За даними слідства, на підставі рішення уряду "Про забезпечення нагальних потреб населення в умовах воєнного стану" на закупівлю продуктів було виділено 500 млн грн, а на закупівлю спеціального спорядження і військового обмундирування для підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади Одеси – понад 106 млн грн.

Однак замість того, аби спрямувати кошти на потреби місцевого населення та військових, посадовці обласної військової адміністрації розробили схему їх привласнення: товари купували за цінами, які значно вищі за ринкові, а отриману різницю розподіляли між всіма учасниками оборудки.

В рамках розслідування справи оперативники та слідчі Нацполіції провели санкціоновані обшуки в службових приміщеннях Одеської обласної військової адміністрації та за місцями мешкання фігурантів.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

За даними народного депутата Олексія Гончаренка ("Європейська Солідарність"), підозру у справі отримали колишній заступник голови Одеської ОВА Олег Муратов та голова департаменту фінансів ОВА Марина Зінченко.

"Ведеться справа про завищені ціни на тушонку (без тендера) для Миколаївської області. СБУ та Нацполіція вже перевірили будівлю адміністрації", – написав депутат у Telegram.