НАЗК внесло Procter&Gamble до списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло американську корпорацію Procter&Gamble (P&G) до списку міжнародних спонсорів війни.

Компанії належать такі дочірні підприємства та бренди, як Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та інші, повідомляє НАЗК.

Підставою стало те, що, працюючи в РФ, компанія сплачує податки в російський держбюджет і сприяє мобілізаційним заходам, – інформацію про це НАЗК надала Рада економічної безпеки України.

У березні 2022 року P&G заявила про скорочення асортименту на російському ринку та пообіцяла залишити у ньому лише товари для здоров’я та гігієни. А в серпні з’явилася інформація, що компанія більше не вкладає кошти в розвиток бізнесу на території РФ. Попри це, бізнес P&G досі діє та розвивається у Росії. Зокрема, на території РФ продовжують працювати комбінат побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником мийних засобів для P&G, та завод з виготовлення лез та станків для гоління Gillette.

У такий спосіб компанія продовжує заробляти на ринку РФ та робити внесок у держбюджет країни-агресора, підкреслили в НАЗК. Лише за 2021 рік компанія сплатила близько $5,2 млн у вигляді податкових надходжень та інших виплат. Також компанія дає робочі місця для близько 2,5 тис. росіян.

У березні, вже після заяви про зменшення присутності на російському ринку, P&G на 40% підняла ціни на власні товари в РФ, чим майже знівелювала втрату доходу від скорочення портфеля брендів. Згідно з даними звіту компанії за 2022 рік, за рахунок такого підвищення цін на продукцію зросли органічні продажі компанії в Росії.

Окрім того, лишаючись в Росії, компанія сприяє мобілізації, адже згідно з новим російським законодавством, корпорації, які працюють в РФ, змушені брати участь у мобілізаційних заходах, сприяти призову співробітників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження.

"На жаль, через низький моральний поріг сотні іноземних компаній залишаються працювати на російському ринку, тим самим фінансуючи армію та воєнно-промисловий комплекс держави-агресора. Серед відомих нам компаній, окрім P&G, також вже є OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry та Bonduelle. Вся інформація про їхню діяльність передається міжнародній компанії LSEG і вноситься до бази даних World-Check, аби захистити міжнародну фінансову індустрію від спонсорів російської війни", – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.