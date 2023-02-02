Естонія може наслідувати приклад Канади в питанні конфіскації російських активів, – міністерка

Уряд Естонії обговорив представлений Міністерством юстиції та МЗС огляд, присвячений можливості узаконити конфіскацію заморожених російських активів в Естонії для відшкодування воєнної шкоди, завданої російською агресією в Україні.

"Ми доклали багато зусиль для його розроблення, і сьогоднішньою вказівкою уряду було, що ми маємо продовжувати та представити також відповідний проєкт у співпраці з Міністерством юстиції та Міністерством закордонних справ", – сказала міністерка юстиції Естонії Леа Данільсон-Ярг на пресконференції уряду, пише Європейська правда.

За словами Данільсон-Янг, Україна вже складає реєстр військових збитків відповідно до резолюції ООН, згідно з якою всі збитки, заподіяні Росією, потрібно зареєструвати й готуватися до подання позовів щодо їхнього відшкодування.

"У ситуації, коли в майбутньому Україна пред'явить Росії претензії, які Росія відмовиться виконувати, теоретично Україна може звернутися до інших країн або навіть до Європейського Союзу по допомогу у виконанні цих вимог за рахунок активів РФ під їхньою власною юрисдикцією. Тож тут ми в будь-якому разі маємо бути готові до того, що такі прохання про допомогу можуть надійти з України. Нам обов'язково потрібно знайти якесь правове рішення з питання конфіскації підсанкційних активів", – сказала міністерка юстиції.

Данільсон-Ярг навела як приклад Канаду, яка вже ухвалила регуляції, згідно з якими в разі серйозного порушення миру й безпеки можлива конфіскація майна винної в цьому країни та осіб, причетних до порушення, а також використання його для покриття заподіяної шкоди.

"Це було б якоюсь мірою прикладом і для нас", – зазначила вона.

Кінцевою метою буде досягнення на рівні Європейського Союзу регуляції, яка дозволить використовувати заморожені активи для компенсації збитків України, додала Данілсон-Ярг.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що арештовані російські активи слід направити на відновлення України вже цього року.