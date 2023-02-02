Ryanair після чотирьох років повернеться в найбільший польський аеропорт

Лоукостер Ryanair анонсував перезапуск польотів із найбільшого польського аеропорту Шопена у Варшаві вже в літньому розкладі 2023 року.

Це сталося через чотири роки після того, як авіаперевізник зі скандалом покинув це летовище та повністю перейшов у віддалений варшавський аеропорт Модлін, пише avianews.com.

Оприлюднений розклад з аеропорту Шопену включає п’ять маршрутів. Ryanair планує літати з цього столичного аеропорту в Брюссель та Відень, а також за курортними напрямками в Аліканте, Пальму-де-Майорку і Пафос. Загалом розклад передбачає виконання 16 рейсів на тиждень по всіх анонсованих маршрутах.

"Відкриття п’яти нових маршрутів відбудеться за рахунок аеропорту Модлін. З незрозумілих причин керівництво летовища та влада регіону, яка є акціонером аеропорту, ігнорують Ryanair та відмовляються займатися розвитком Модліна", – заявив голова польського підрозділу Ryanair Міхал Качмажик.

Аеропорт Шопена розташований на околиці Варшави та завдяки цьому дозволяє швидко дістатися до центра столиці. У той самий час аеропорт Модлін знаходиться на відстані 40 км від центру Варшави.

Регіональна влада відкрила Модлін на місці колишньої військової базі як летовище для лоукостерів з меншими зборами в порівнянні з міським аеропортом Шопена. Утім, через велику відстань від міста та проблеми зі злітно-посадковою смугою лоукостер Wizz Air вирішив літати з більш дорогого аеропорту Шопена.

Ryanair отримав ексклюзивну угоду на обслуговування в Модліні та став єдиним клієнтом летовища. Але угода стала перепоною для розвитку аеропорту, оскільки підприємство фактично вимушено субсидувати обслуговування літаків.