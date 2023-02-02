Україна потребує збільшення імпорту електроенергії з ЄС, – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на потребі обговорення з міжнародними партнерами збільшення імпорту електроенергії з країн ЄС до 2 ГВт.

"Стосовно питань енергетики, ми сподіваємось на активізацію нашої співпраці щодо відновлення і трансформації енергетичного сектору України. Ми сьогодні говоримо про необхідність розширення можливостей імпорту електроенергії в Україну до 2 гігават, на підтримку проєктів із децентралізації нашої енергосистеми, наприклад – започаткувати масштабну програму виробництва сонячної енергії українськими домогосподарствами та громадами", – сказав він під час спільного засідання уряду України та Європейської Комісії в Києві 2 лютого, передає Укрінформ.

Шмигаль додав, що у сфері енергетики Україна планує розширення пропускної здатності мереж між нашою державою та країнами ЄС, координацію питання безпеки газопостачання, участь у спільних закупівлях газу, посилення роботи для впровадження європейського зеленого курсу.

Як повідомлялося, раніше заступник голови ЄК Марош Шефчович заявив, що Єврокомісія підтримує збільшення можливостей для імпорту електроенергії в Україну.

Як повідомлялося, раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ліміт для імпорту, доведений європейцями спільно для України та Молдови, можна збільшити у 2-2,5 раза, що дозволило б знизити дефіцит електроенергії на 40-50%. Водночас, за його словами, Європа обережно ставиться до збільшення потужності, оцінюючи наслідки для європейської енергосистеми.