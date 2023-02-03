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FedEx скоротить більше 10% керівних посад

fedex

Американська FedEx Corp., одна з найбільших у світі транспортно-логістичних компаній, має намір скоротити кількість керівних посад більш ніж на 10%, а також вжити інших заходів для покращення організації роботи.

"Прощання з давніми колегами та друзями, яких ми цінуємо та поважаємо, надзвичайно складне. На жаль, це було необхідно для того, щоб стати більш ефективною та гнучкою організацією", – написав у листі співробітникам головний виконавчий директор компанії Радж Субраманіам, передає Інтерфакс-Україна.

Субраманіам очолив FedEx у червні після того, як засновник компанії Фред Сміт пішов з посади CEO і став виконавчим головою ради директорів. Субраманіям раніше був головним операційним директором FedEx.

У грудні компанія заявила про плани скоротити витрати ще на $1 млрд понад те, що було заявлено у вересні, через зниження попиту на її послуги.

Раніше повідомлялося, що Google скоротить 12 тис. співробітників, що становить 6% працівників компанії.

Автор: 

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