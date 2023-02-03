ДБР заблокувало незаконне вивезення російських добрив до самопроголошеного Придністров’я

Державне бюро розслідувань попередило незаконний вивіз двох вагонів із російськими міндобривами до самопроголошеного Придністров’я.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що Бюро спільно з Вінницькою митницею отримали інформацію щодо підготовки до перевезення товару РФ транзитом через Україну.

"Два товарних вагони із мінеральними добривами було приховано від митного контролю. Через 11 місяців після вторгнення, на думку організаторів, правоохоронці стали менш пильними, тому товари спробували переправити до Центральної частини Молдови – Придністров'я", – йдеться у повідомленні.

Вагони перевозили майже 140 тис. кг мінеральних добрив двох видів. Загальна вартість товару походженням із російського Новомосковська сягає понад 3 млн грн.

Наразі ініційована передача добрив Вінницькій обласній військовій адміністрації. Надалі вони будуть використані для сільськогосподарських потреб нашої держави.

Майно РФ виявлене у межах розслідування факту можливого зловживання службовим становищем посадовими особами (ч. 2 ст. 364 КК України).

Також правоохоронці виявили мінеральні добрива, які належали російській компанії на території морського торговельного порту Одеської митниці.

За оперативними даними, 136 тонн мінеральних добрив прибули до України ще до 24 лютого 2022 року в режимі "транзит". Орієнтовна вартість товару складає щонайменше 9 млн грн.

Наразі товар вилучено, вирішується питання щодо його подальшої передачі до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Слідчі дії тривають.