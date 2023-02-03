"Газпром" збільшив транзит газу через Україну ще на 5%

Російський "Газпром" збільшив транзит газу до Європи через Україну ще на майже 5%.

За даними "Оператора ГТС України", заявку "Газпрому" на транзит газу на п’ятницю склала 30,9 млн куб. м, днем раніше вона становила 29,3 млн куб. м, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Наприкінці січня показник зменшувався до 24 млн куб. м. на добу.

Зазначається, що потужності заявлені лише по одній із двох точок входу до ГТС України – газовимірювальній станції "Суджа". Заявки на транзит через ГВС "Сохранівка" Україна не приймає через її окупацію російськими військами.

Як повідомлялося, до цього "Газпром" поступово зменшував транзит газу через Україну з початку січня. На початку року обсяг прокачування газу через Україну становив 43,3 млн кубометрів на добу.

Вже тоді обсяги транзиту російського газу були втричі меншими від заброньованої російським "Газпромом" гарантованої потужності в обсязі 109,6 млн кубометрів на добу. Довгостроковий контракт, укладений на 2020-2024 роки на умовах "качай або плати" передбачає, що Росія повинна оплачувати весь заброньований обсяг – у 2023 році це 40 млрд кубометрів.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму – близько 20 мільярдів кубометрів.

Наразі постачання російського газу до Європи здійснюється лише українським маршрутом та "Турецьким потоком".