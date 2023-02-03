Схеми на 40 мільярдів: головній бухгалтерці "Укртатнафти" повідомили про підозру. ФОТО

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одній з фігуранток кримінального провадження про привласнення 40 млрд грн колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що йдеться про головного бухгалтера "Укртатнафти". Вона переховувалась на Закарпатті, але співробітники спецслужби встановили її місце перебування.

Серед іншого встановлено, що ПАТ "Укртатнафта" виробляло та реалізовувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча відповідне податкове навантаження закладалось у ціну для споживачів. Тож заборгованість по сплаті акцизу за даним епізодом складає 605 млн грн.

Як додали в СБУ, загалом правоохоронці продовжують активні слідчі дії у межах провадження про привласнення 40 млрд грн ексменеджментом компаній. Зокрема, у Дніпрі було викрито приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також знайдено документи пов’язаних підприємств, печатки тощо.

"Таким чином, правоохоронці відшуковують виведені активи "Укрнафти" і "Укртатнафти" та встановлюють всі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній", – йдеться у повідомленні.

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Як повіомляється, СБУ та БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн колишнім менеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти". Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

У межах кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

1 лютого СБУ прийшла з обшуками до олігарха Ігоря Коломойського у справі про схеми в "Укрнафті" та "Укртатнафті" на 40 млрд грн.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення воєнного стану.