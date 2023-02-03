Британський люксовий бренд одягу Paul Smith припинив роботу в Росії

Британська мережа люксового одягу Paul Smith оголосила про припинення роботи у Росії.

Як повідомляє газета Daily Mail, компанія припинила постачання товарів у країну та розірвала договір з російським партнером з франчайзингу.

За словами представника Paul Smith, компанія безпосередньо не торгує з Росією – останні 20 років бізнесом у Росії управляє партнер із франчайзингу.



"Зараз ми розуміємо, що рішення дозволити російським магазинам торгувати від нашого імені на тлі війни в Україні було помилкою. Ми запросили, щоб ці магазини були закриті, і тепер ми припинили всі поставки дистриб'ютору", – сказав співрозмовник газети.



Магазинами та онлайн-торгівлею Paul Smith у Росії управляє фірма Bosco di Ciliegi, до якої входить понад 200 монобрендових магазинів одягу та аксесуарів. Із 1992 року компанія орендує будівлю ГУМу в Москві, вона також має магазини в історичних торгових центрах Москви, Санкт-Петербурга та інших російських міст.



Раніше компанія Paul Smith відмовлялася обговорювати свою присутність у Росії. Своє рішення вона змінила під тиском кампанії лобістської групи Moral Rating Agency проти західного бізнесу, що продовжив працювати в Росії. Група також закликала позбавити засновника Paul Smith британського мультимільйонера Пола Сміта лицарського звання.



Як пише Daily Mail, у Росії продовжують працювати ще дві британські люксові компанії: виробник автівок Rolls-Royce і бренд спідньої білизни Agent Provocateur.