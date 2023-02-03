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Новини
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Окупанти в Криму "націоналізували" майно українських олігархів Ахметова, Коломойського і Тарути

крым,крим

Окупаційний парламент Криму підтримав "націоналізацію" майна українських бізнесменів, зокрема йдеться про активи Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

За словами речника кримського "парламенту" Владіміра Константінова, до переліку "націоналізації" увійшли близько 500 об'єктів туристичної, спортивної інфраструктури, банків та різних підприємств.

Він не уточнив назви компаній, водночас, за даними росЗМІ, йдеться про активи Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, експрем’єра Арсенія Яценюка, Сергія Тарути, Нестора Шуфріча та інших бізнесменів.

Автор: 

Крим (1066) націоналізація (178)


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а зеленського?
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03.02.2023 13:22 Відповісти
То ДругоЕ.....
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03.02.2023 13:50 Відповісти
То "свой чілавєк"
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03.02.2023 16:14 Відповісти
А когда в Украине национализируют ...
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03.02.2023 18:44 Відповісти

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