Нацбанк спрогнозував цьогоріч безробіття на рівні 26%

Національний банк прогнозує, що рівень безробіття в Україні впродовж 2023 року становитиме 26%.

Про це йдеться в щоквартальному Інфляційному звіті за січень 2023 року, передає пресслужба регулятора.

"Упродовж 2023 року безробіття залишатиметься на високому рівні (близько 26%). Надалі воно знижуватиметься завдяки розширенню попиту на робочу силу на тлі пожвавлення економічної активності", – йдеться у повідомленні.

Водночас очікується, що у 2024 році рівень безробіття зменшиться до 20%, а у 2025 році – до 17,6%.

Зазначається, що безробіття залишатиметься вищим за свій природній рівень, ураховуючи, що процес відновлення виробничих потужностей та логістичних шляхів потребуватиме чимало часу.

Як прогнозує НБУ, номінальні доходи домогосподарств підвищуватимуться, зокрема завдяки адаптації реального сектору до роботи в умовах високих ризиків та значним видаткам на оборону й безпеку.

Водночас у реальному вимірі зарплати зростатимуть повільно через значну інфляцію: у 2023 році – на 3,3%, а у наступні два роки – ще на 6,5% та 4,3% відповідно.