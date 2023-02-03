В Україні хочуть заборонити одноразову пластикову продукцію

Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт, який обмежує (забороняє) виробництво та обіг в Україні одноразової пластикової продукції.

Про це повідомляє пресслужба комітету.

Розгляд відповідного проєкту закону відбувся 1 лютого.

"За результатами розгляду Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні прийняти його за основу, з урахуванням пропозицій Комітету", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, документ пропонує обмежити виробництво, ввезення на митну територію України, введення в обіг та розповсюдження на території країни окремих видів пластикової продукції одноразового використання та оксорозкладної пластикової продукції.

Крім того, встановлюються вимоги щодо маркування окремих видів такої продукції та визначення видів продукції, для яких таке маркування є обов’язковим.

Документом пропонується запровадити державний ринковий нагляд та контроль пластикової продукції одноразового використання.