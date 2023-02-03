Керівництво Центральної військово-лікарської комісії брало хабарі від ухилянтів, – СБУ

Керівництво Центральної військово-лікарської комісії отримувало хабарі за видачу документів про непридатність до військової служби.

Як повідомляє пресцентр СБУ, злочинний механізм отримання грошей від громадян призивного віку налагодив заступник начальника Центральної військово-лікарської комісії Збройних Сил України.

"За різні суми хабарів він "пропонував" чоловікам ухилитись від проходження строкової військової служби в умовах воєнного стану. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання $5 тис. з призівника", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, ца цю суму службовець обіцяв сприяти у видачі чоловіку висновку комісії про непридатність до військової служби за станом здоров'я з подальшим зняттям з обліку у військкоматі.

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Правоохоронці задокументували факт передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі $2,5 тис. Згодом співробітники СБУ викрили посадовця на робочому місці під час отримання іншої частини хабара.

Крім того, під час обшуків за місцем роботи та вдома у фігуранта справи правоохоронці виявили великі суми готівки в різній валюті на загальну суму 5 млн грн.

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди службовою особою), фігуранту повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – додали у СБУ.