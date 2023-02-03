СБУ викрило на хабарях керівників одразу трьох митних постів. ВIДЕО

Служба безпеки України виявила корупційні схеми одержання грошей від бізнесменів на Чернівецькій та Одеській митницях, підозри вручено трьом начальникам митних постів.

Як повідомляє пресцентр СБУ, у Чернівецькій області на корупційних оборудках викрито керівника одного з місцевих митних постів.

"За різні суми хабарів він "гарантував" підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення комерційних вантажів", – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, до протиправної діяльності залучив двох знайомих як посередників для отримання неправомірної вигоди. Серед них – колишній працівник митниці, який раніше вже притягувався до відповідальності за корупцію.

Співробітники СБУ задокументували факт передачі зловмисникам першої частини хабаря у розмірі $3 тис. за безперешкодне оформлення трьох митних декларацій, а згодом затримали у Києві посередника при одержанні другої частини хабаря на $12 тис. за безперешкодне оформлення партії товарів широкого вжитку.

Двом фігурантам – організатору схеми та його поплічнику – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Крім того, в Одеській області на організації оборудок викрито посадовців митних постів "Одеса-порт" та "Білгород-Дністровський".

"Зловмисники налагодили корупційну схему одержання грошей від волонтерів, які завозять в Україну гуманітарну допомогу для українських захисників. За хабарі посадовці обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів", – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, хабарники вимагали по $500 з одного транспортного засобу, задокументовано декілька епізодів отримання митниками грошової "винагороди".

Правоохоронці затримали головного державного інспектора митного поста "Одеса-порт" на передачі чергової суми хабаря. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Крім цього, вирішується питання про притягнення до відповідальності інших працівників керівної та інспекторської ланки митного поста.

Як повідомлялося, 1 лютого Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків голови Митної служби В’ячеслава Демченка та його заступника Олександра Щуцького.

Крім того, уряд порушив дисциплінарне провадження стосовно заступника голови Державної митної служби Руслана Черкаського. На час дисциплінарного провадження його відсторонено від займаної посади.

Водночас Кабмін призначив новим тимчасовим виконувачем обов’язків голови Держмитслужби Сергія Звягінцева, який працює на посаді заступника цього відомства з січня 2021 року, а до цього очолював Державну службу морського та річкового транспорту.