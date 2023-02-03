Дефіцит зовнішньої торгівлі цього року перевищить $50 мільярдів, – Нацбанк

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання дефіциту зовнішньої торгівлі у 2023 році до $50,9 млрд після $23,8 млрд у 2022 році.

Відповідний оновлений макроекономічний прогноз оприлюднено в Інфляційному звіті НБУ за січень.

Згідно із оновленим прогнозом, експорт товарів та послуг у 2023 році зменшиться до $49 млрд із $57,1 млрд за підсумками 2022 року. Попередній прогноз передбачав зростання експорту цього року до $58,5 млрд.

Водночас імпорт товарів та послуг цього року зросте до $99,9 млрд, порівняно із $80,9 млрд у минулому році. Попередньо прогнозувалося зростання імпорту до $95,1 млрд.

При цьому прогноз приватних грошових переказів в Україну на 2023 рік погіршено до $15,9 млрд з $16,4 млрд у попередньому прогнозі. Минулого року вони становили $13,1 млрд.

Таким чином, дефіцит поточного рахунку у 2023 році розшириться до $20,4 млрд після дефіциту на $8,6 млрд у минулому році. Попередній прогноз передбачав помірне зменшення дефіциту до $8 млрд.

Дефіцит фінансового рахунку цього року складе $13,2 млрд, хоча рангіше передбачалося його позитивне значення на $1,9 млрд.

Дефіцит зведеного балансу у 2023 році становитиме $7,2 млрд (попередній прогноз - $9,9 млрд), а валові резерви до кінця року зменшаться до $27 млрд із $28,5 млрд на кінець 2022 року.

У Інфляційному звіті вказані дві основні причини дефіциту поточного рахунку.

"По-перше, стрімко розшириться дефіцит торгівлі товарами. Експорт зменшиться через гірші врожаї та дефіцит електроенергії, а імпорт зросте внаслідок підвищеного попиту на енергоносії і товари, що забезпечують енергоавтономність. По-друге, вищими, ніж очікувалося, будуть витрати вимушених мігрантів за кордоном через довше збереження безпекових ризиків", – зазначається у документі.

Так, дефіцит торгівлі товарами значно розширився наприкінці 2022 року і становив $5,6 млрд у IV кварталі. За результатами 2022 року він сягнув найвищого після 2013 року значення – $14,6 млрд дол.

Водночас збільшення кількості мігрантів у 2023 році через високі безпекові ризики та перебої з електроенергією зумовить зростання імпорту послуг за статтею "подорожі", що лише частково компенсується збільшенням грошових переказів, а також зміною статусу резидента мігрантів, які перебувають за кордоном більше року.

Нацбанк очікує, що із 2024 року експорт збільшуватиметься, а українці активніше повертатимуться з-за кордону. Проте значні потреби в імпорті для відбудови країни зумовлюватимуть збереження дефіциту поточного рахунку.