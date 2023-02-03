США вимагають від Туреччини припинити перепродаж технологій до Росії, – Bloomberg

Влада США попередила Об’єднані Арабські Емірати та Туреччину, що їхні економічні та фінансові зв’язки з Росією перешкоджають зусиллям стримати вторгнення Москви в Україну.

Про це заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон заявив під час зустрічі з турецькими офіційними особами в четвер і п’ятницю, повідомляє Bloomberg.

За даними джерел агентства, США висловили занепокоєння через зростання експорту з цих країн, який включає американські товари. Це ж питання делегація США на початку тижня обговолювала в ОАЕ.

Зокрема, представники США закликали Туреччину перекрити потік товарів до Росії. Вони попередили своїх колег, що товари на десятки мільйонів доларів, які підпадають під експортний контроль США, надходять до Росії та можуть бути використані її оборонною промисловістю для ескалації конфлікту.

Джерела агентства стверджують, що з березня по жовтень минулого року десятки турецьких експортерів відправили в Росію товарів на суму близько $800 мільйонів, у тому числі обладнання на $300 мільйонів та електроніки на $80 млн.

Bloomberg зауважує, що Нельсон є третім високопосадовцем Міністерства фінансів США, який відвідує Туреччину за рік, посилюючи тиск щодо дотримання санкцій. Очікується, що найближчими тижнями відбудуться додаткові візити чиновників з ЄС і США на цю тему.

За останній рік ОАЕ та Туреччина стали притулками для російського багатства, що ускладнило зусилля США зібрати єдиний фронт проти президента Володимира Путіна.

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В ОАЕ Нельсон обговорював кроки для припинення обходу запроваджених проти РФ санкцій. Зокрема, США попередили владу ОАЕ, що поглиблення фінансових зв’язків з Москвою заважає їхнім зусиллям ізолювати Росію.

Офіційні особи США висловили занепокоєння щодо ролі, яку зіграли підприємства ОАЕ у передачі іранських безпілотників Москві та дозволили Тегерану обійти санкції на експорт нафти, стверджують джерела Bloomberg .

У Туреччині серед інших сфер занепокоєння були російські судна, які або потрапили під санкції, або підпали під експортний контроль, що заходили в порти Туреччини.

Bloomberg нагадує, що раніше деякі із застережень Вашингтона спонукали до дій. Зокрема, усі п’ять турецьких банків, які брали участь у російській платіжній системі "Мир", вийшли з неї після попередження США минулого року. Після аналогічних попереджень турецькі авіакомпанії працюють над припиненням обслуговування російських компаній.