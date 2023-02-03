Влада Грузії знову запропонувала відновити авіасполучення з Росією

Голова правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе знову заявив, що зняття Росією обмежень на польоти до Грузії "вітатиметься на користь співгромадян і співвітчизників".

При цьому він наголосив, що рішення було ухвалене у 2019 році російською стороною в односторонньому порядку, і також в односторонньому порядку може бути скасовано, пишуть Новости-Грузия.

"Наша позиція проста – це була санкція, накладена Росією на Грузію свого часу, у 2019 році, що, звичайно, погіршило становище наших громадян. Якщо вони скасують цю санкцію – це буде їхнє рішення. Ми вітаємо, оскільки це буде благом для наших співгромадян та співвітчизників. Це наша позиція, і ця позиція зрозуміла", – заявив Кобахідзе.

При цьому він стверджував, що на території Росії зараз проживає близько 800 тис. уродженців Грузії, для яких дуже важливою є можливість безпосередньо літати на історичну батьківщину.

Кобахідзе перефразував слова голови комітету із зовнішніх зв'язків Ради Федерації РФ Грігорія Карасіна, який сказав про відновлення авіасполучення, що "для танго потрібні двоє".

"Те, що вимагало одностороннього рішення у 2019 році, не потребує танго у 2023 році. Зараз це також вимагає одностороннього рішення (російської сторони, – ред.)", – заявив Кобахідзе.

Голова правлячої партії Грузії не став докладно коментувати позицію Держдепу США, який заявив, що "зараз не час активізувати взаємодію з Росією". Водночас Держдепартамент попередив, що поновлення польотів створить загрозу застосування санкцій для компаній, які обслуговуватимуть російські компанії в аеропортах Грузії.

"Якщо хтось хоче покарати компанії, це їхня справа. Якщо хтось хоче зняти санкції, це їхня справа. Ми викладаємо свою позицію", – заявив Кобахідзе.

Про можливість відновлення авіасполучення з Грузією з кінця минулого року заявляє російська сторона. У Москві в коментарях офіційних осіб при цьому кілька разів прозвучало схвалення політики влади Грузії за стриману позицію на тлі розв'язаної Росію війни в Україні.

Російська сторона перервала пряме авіасполучення з Грузією у 2019 році на тлі масштабних акцій протесту, викликаних приїздом до Грузії депутата Держдуми РФ Сергєя Гаврилова. Акції були жорстоко придушені. Цьогорічний лідер "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе, який тоді був спікером парламенту, пішов у відставку. Стосунки Москви та Тбілісі тоді досягли нижчої точки з часів серпневої війни 2008 року.

Як повідомлялося, раніше посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі запевнив, що Грузія не збирається поновлювати авіарейси в РФ.