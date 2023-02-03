Голова Єврокомісії оголосила про виділення першого мільярда євро на відновлення України
Євросоюз виділить перший мільярд євро на відновлення руйнувань від війни Росії проти України відповідно до плану "Швидкого відновлення", для фінансування якого українська влада сподівається залучити $17 мільярдів вже цього року.
Про це очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Києві оголосила на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС, повідомляє "Європейська правда".
"Допомагати зараз відновити пошкодження, яких бомби Путіна завдають енергетичній інфраструктурі – це одна частина. Але відновлення будинків, доріг, інфраструктури, шкіл, лікарень – це щоденна робота, яку потрібно виконувати. Тому так важливо, щоб ми почали "Швидке відновлення" негайно. Це вбудовано у більший процес відбудови. Я рада, що ми можемо оголосити, що перший мільярд "Швидкому відновленню" буде наданий… Тож робота може початись негайно", – сказала голова Єврокомісії.
Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель закликав столиці країн ЄС прискорити переговори про використання конфіскованих російських активів для відновлення України.
Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна сподівається отримати від партерів $17 млрд на фінансування відновлювальних робіт вже цього року, окрім фінансування дефіциту держбюджету на $38 млрд.
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