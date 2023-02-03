Кількість "пунктів незламності" в Україні перевищила 9500. ІНФОГРАФІКА
У різних областях України працюють 9 597 "Пунктів незламності", із яких за останній місяць (з 3 січня до 2 лютого) були відкриті 4 556 нових пунктів.
У найближчі два тижні планується відкриття ще 1 831 пункт по всій країні, повідомляє Міністерство інфраструктури.
"Наше головне завдання – аби кожен пункт був забезпечений всім необхідним, починаючи від теплих напоїв, світла, тепла та завершуючи стабільним мобільним зв’язком та інтернетом", – розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Найбільше нових "Пунктів незламності" за останній місяць було відкрито на території Дніпропетровської області (850), Вінницької (410) та в Києві (386).
Найбільша кількість пунктів наразі зосереджена на Дніпропетровщині (1 170), в Києві (868) та в Львівській області (660).
Розгортання "Пунктів незламності" розпочалось в листопаді 2022 року. Цей проєкт став відповіддю на ракетні обстріли енергетичної інфраструктури, що призвело до перебоїв з електро-, водо-, теплопостачанням та зв’язком в більшості міст та сіл України.
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