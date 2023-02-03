ЄБРР рекордно збільшив інвестиції у країни Балтії

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у 2022 році інвестував у країни Балтії рекордну суму 358 млн євро, що майже на 22% більше, ніж у 2021 році.

Як зазначається у повідомленні ЄБРР, більшу частину виділених коштів у 2022 році було направлено до Литви (208 млн євро), де банк профінансував 11 проєктів, пише Інтерфакс-Україна.

Зокрема, ЄБРР інвестував 72 млн. євро в облігації литовського рітейлера Maxima Grupе, 21 млн. євро – в облігації Siauliu bankas, 97 млн євро – у бонди банку Luminor (з яких 32 млн євро були призначені на проекти в Литві). Крім того, 22,5 млн євро були вкладені в облігації державної енергетичної групи Epso-G.

У Латвії інвестиції банку знизилися минулого року до 76 млн євро (зі 133 млн євро в 2021 році), а в Естонії – зросли до 74 млн євро (з 56 млн євро). Більше половини – 193 млн євро всіх інвестицій ЄБРР у трьох країнах – припали на фінансовий сектор.

За словами глави ЄБРР у країнах Балтії Томаса Кайріса, геополітична та економічна турбулентність вплинула на країни Балтії, що "привело до зниження апетиту інвесторів у регіоні". У зв'язку з цим ЄБРР збільшив інвестиції в секторах, де підтримка була найбільш необхідною.

"Попередній інвестиційний рекорд для регіону було зафіксовано у 2021 році, коли банк інвестував 294 млн євро, прагнучи підтримати відновлення економіки країн Балтії після глобальної пандемії коронавірусу", – йдеться в повідомленні.

Наразі ЄБРР інвестував понад 890 млн євро у 105 проєктів у Естонії, понад 980 млн євро – у 100 проєктів у Латвії та понад 1,3 млрд євро – у 117 проектів у Литві.

Загалом у 2022 році банк інвестував рекордні 13,1 млрд євро, з яких 50% припали на "зелену" економіку. Понад 10%, або 1,7 млрд євро, були направлені в Україну.

Як повідомлялося, ЄБРР цьогоріч також інвестує в Україну щонайменше 1,7 млрд євро.