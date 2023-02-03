Частка ЄС у зовнішній торгівлі України перевищила 55%

За підсумками 2022 року частка Європейського Союзу в зовнішньоторговельному обороті України сягнула 55,5%.

За статистикою, до широкомасштабного вторгнення Росії частка Євросоюзу в міжнародній торгівлі України складала 41%, більше 10 тис. українських компаній експортували свою продукцію до ЄС, розповіла перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, додаткові рішення, ухвалені в умовах війни, – скасування усіх мит, укладення угоди про скасування дозволів на перевезення, приєднання до системи спільного транзиту – допомогли Україні пом’якшити шок від війни і ще сильніше з’єднали українську економіку з ЄС.

Мова йде не лише про експорт з України до Євросоюзу, але і про імпорт життєво важливих товарів – 90% палива Україна отримує з ЄС та 70% медичних препаратів.

За словами Свириденко, уряд прагне забезпечити повну інтеграцію України у митний простір ЄС, енергетичний ринок, систему контролю за безпечністю харчових товарів тощо.