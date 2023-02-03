Експорт зернових відстає від графіка минулого сезону на 43%, – Держмитслужба
Експорт зернових із початку 2022-2023 маркетингового року (МР, липень 2022 – червень 2023) станом на 3 лютого становить 27,46 млн тонн проти 39,12 млн тонн на відповідну дату минулого МР.
За інформацією Державної митної служби, експорт основних зернових зменшився, пишуть Порти України.
Зокрема:
- кукурудзи – на 2,1%, до 15,68 млн тонн;
- пшениці – на 42,8%, до 9,84 млн тонн;
- ячменю – утричі, до 1,83 млн тонн.
Крім того, борошна експортовано 85 тис. тонн проти 63,9 тис. тонн роком раніше, зокрема пшеничного – 81,2 тис. тонн проти 62,8 тис. тонн.
Раніше повідомлялося, що в січні 2023 року Україні вдалося експортувати 6,1 млн тонн продукції АПК, що на 13% менше аналогічного показника попереднього місяця. 50% цього експорту було здійснено за допомогою роботи "зернового коридору", а решта – альтернативними експортними маршрутами.
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