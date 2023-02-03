Нацбанк виключив із реєстру 29 фінансових установ
Національний банк України анулював ліцензії шести небанківським фінансовим установам та виключив з державних реєстрів 29 небанківських фінансових установ та три брокери.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 2 лютого, повідомляє пресслужба Нацбанку.
Зокрема, на підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:
- ПТ "Ломбард "Кеш Бокс" та компаній "Скортекс" і "Полтаваінвестпром";
- ТОВ "ФК "Бладвейнˮ;
- ТОВ "Вендор-фінанс".
На підставі отриманих заяв анульовано окремі ліцензії:
- ПТ "Ломбард "Скриня" Островський і компанія" – ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- ТОВ "Макс кредит" – ліцензію на надання гарантій;
- ТОВ "Трійка капітал"– ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу.
Крім того, 25 небанківських фінансових установ виключені з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з ухваленням Національним банком рішення про анулювання (відкликання) у них усіх наявних ліцензій:
- ТОВ "ФК "Валекс-Інвест";
- ТОВ "Фінанс проперті групп";
- ТОВ "НСП";
- ТОВ "ФК "Фін-маркет";
- 20 регіоальних управлінь та Іпотечний центр Держмолодьжитла.
На підставі поданих документів з Державного реєстру фінансових установ виключено ПТ "Ломбард "Кеш Бокс" та компаній "Скортекс" і "Полтаваінвестпром", ТОВ "ФК "Бладвейн" та ТОВ "Ввендор-фінанс", а також на підставі отриманої заяви - ТОВ "ФК "Аглай".
Крім того, з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключено Брокерське товариство з обмеженою відповідальністю "8Н8", ТзОВ "Перестраховочний брокаж" та ТОВ "Універсальний страховий поліс" на підставі поданих ними заяв.
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