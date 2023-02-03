Нацбанк виключив із реєстру 29 фінансових установ

Національний банк України анулював ліцензії шести небанківським фінансовим установам та виключив з державних реєстрів 29 небанківських фінансових установ та три брокери.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 2 лютого, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зокрема, на підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:

ПТ "Ломбард "Кеш Бокс" та компаній "Скортекс" і "Полтаваінвестпром";

ТОВ "ФК "Бладвейнˮ;

ТОВ "Вендор-фінанс".

На підставі отриманих заяв анульовано окремі ліцензії:

ПТ "Ломбард "Скриня" Островський і компанія" – ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

ТОВ "Макс кредит" – ліцензію на надання гарантій;

ТОВ "Трійка капітал"– ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу.

Крім того, 25 небанківських фінансових установ виключені з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з ухваленням Національним банком рішення про анулювання (відкликання) у них усіх наявних ліцензій:

ТОВ "ФК "Валекс-Інвест";

ТОВ "Фінанс проперті групп";

ТОВ "НСП";

ТОВ "ФК "Фін-маркет";

20 регіоальних управлінь та Іпотечний центр Держмолодьжитла.

На підставі поданих документів з Державного реєстру фінансових установ виключено ПТ "Ломбард "Кеш Бокс" та компаній "Скортекс" і "Полтаваінвестпром", ТОВ "ФК "Бладвейн" та ТОВ "Ввендор-фінанс", а також на підставі отриманої заяви - ТОВ "ФК "Аглай".

Крім того, з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключено Брокерське товариство з обмеженою відповідальністю "8Н8", ТзОВ "Перестраховочний брокаж" та ТОВ "Універсальний страховий поліс" на підставі поданих ними заяв.