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Нацбанк виключив із реєстру 29 фінансових установ

нбу,нацбанк

Національний банк України анулював ліцензії шести небанківським фінансовим установам та виключив з державних реєстрів 29 небанківських фінансових установ та три брокери.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 2 лютого, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зокрема, на підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:

  • ПТ "Ломбард "Кеш Бокс" та компаній "Скортекс" і "Полтаваінвестпром";
  • ТОВ "ФК "Бладвейнˮ;
  • ТОВ "Вендор-фінанс".

На підставі отриманих заяв анульовано окремі ліцензії:

  • ПТ "Ломбард "Скриня" Островський і компанія" – ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
  • ТОВ "Макс кредит" – ліцензію на надання гарантій;
  • ТОВ "Трійка капітал"– ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу.

Крім того, 25 небанківських фінансових установ виключені з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з ухваленням Національним банком рішення про анулювання (відкликання) у них усіх наявних ліцензій:

  • ТОВ "ФК "Валекс-Інвест";
  • ТОВ "Фінанс проперті групп";
  • ТОВ "НСП";
  • ТОВ "ФК "Фін-маркет";
  • 20 регіоальних управлінь та Іпотечний центр Держмолодьжитла.

На підставі поданих документів з Державного реєстру фінансових установ виключено ПТ "Ломбард "Кеш Бокс" та компаній "Скортекс" і "Полтаваінвестпром", ТОВ "ФК "Бладвейн" та ТОВ "Ввендор-фінанс", а також на підставі отриманої заяви - ТОВ "ФК "Аглай".

Крім того, з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключено Брокерське товариство з обмеженою відповідальністю "8Н8", ТзОВ "Перестраховочний брокаж" та ТОВ "Універсальний страховий поліс" на підставі поданих ними заяв.

Автор: 

банки (6955) іпотека (352) НБУ (9271) реєстр (563)


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