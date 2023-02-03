Євросоюз погодив обмеження цін на дизпаливо та мазут з Росії, – Bloomberg

Євросоюз погодив обмеження цін на російські нафтопродукти з високим рівнем доданої вартості (наприклад, дизельне паливо) у розмірі $100 за барель, а на нафтопродукти з низьким ступенем переробки (мазут) – на рівні $45 за барель.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, передає Інтерфакс-Україна.

Очікується, що ці ліміти будуть застосовуватися з 5 лютого, коли ЄС заборонить майже весь імпорт російських нафтопродуктів у відповідь за вторгнення країни в Україну. Ухвалене ЄС обмеження цін ще мають погодити країни "Великої сімки".

Експортери нафтопродуктів за цінами, які будуть нижчими встановлених лімітів, зможуть отримати доступ до ключових західних послуг для їх доставки, наприклад, страхування вантажів.

Як повідомлялося, за даними ICE Futures Europe, основні ф’ючерси на дизельне паливо минулого тижня торгувалися на рівні близько $130 за барель у північно-західній Європі. Однак російське паливо продавалось зі значною знижкою, що означає, що вплив на доходи російських продавців може бути не таким великим, свідчать дані S&P Global Commodity Insights.

10 січня Platts оцінювала дисконт на російське дизпаливо у $113,50 за тонну, або $15,20 за барель, однак зараз ця компанія припинила публікувати цінові дані щодо російського палива.

Раніше Мінфін США заявляв, що країни "Великої сімки" домовилися встановити дві різні граничні ціни на російські нафтопродукти: одну – на продукти, які продаються з премією до ціни на нафту (наприклад, дизельне пальне чи газойль), другу – на продукти, які торгуються нижче вартості нафти (мазут).