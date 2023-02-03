Україна виконала ключові умови Моніторингової програми МВФ, – Мінфін

Державні органи України, відповідальні за виконання п’яти структурних "маяків" Моніторингової програми з Міжнародним валютним фондом, повідомили про своєчасне виконання для першого перегляду програми – до 31 січня цього року.

"Виконуємо "маяки", у нас абсолютно щоденна комунікація з представниками МВФ, без перебільшення. Тому питання виконання моніторингової програми – все on track", – сказала заступниця міністра фінансів Ольга Зикова в кулуарах бізнес-форуму про відновлення України в Люксембурзі, пише Інтерфакс-Україна.

Мінфіну спільно з урядом, згідно з Меморандумом, необхідно було розробити план дій щодо запобігання та погашення заборгованості протягом виконання бюджету на 2023 рік і далі.

Національний банк України, своєю чергою, своєчасно виконав "свій" структурний маяк співпраці з МВФ – погодив та затвердив концепцію діагностичного обстеження банків та підходи до його проведення, повідомив раніше голова НБУ Андрій Пишний.

"Ми вчасно виконали "маяк". Все зроблено", – написала у Facеbook перша заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак, коментуючи підготовку концептуальної записки про те, як підійти до реформування системи соціального захисту для забезпечення адресної, адекватної та ефективно наданої соціальної допомоги населенню з урахуванням потреб нових категорій уразливих груп, зберігаючи у своїй фіскальну стійкість.

Крім того, 31 січня в Раді було зареєстровано урядовий законопроект №8401 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України про особливості оподаткування в період дії воєнного стану", зокрема, про відміну з 1 липня 2% "спрощенки" та поновлення податкових перевірок та штрафів за невикористання касових апаратів.

Ще раніше, 24 січня, Кабмін затвердив нову наглядову раду НАК "Нафтогаз України" за підсумками конкурсу, виконавши ще один із п'яти "маяків".

Відповідно до умов Моніторингової програми із залученням ради директорів, як і інших програм Фонду, перегляд програми здійснює місія, яка за його підсумками видає свій висновок про його успішність.

Голова Національного банку увечері 2 лютого повідомив у Facebook, що робота місії МВФ розпочнеться найближчим часом.