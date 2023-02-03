США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,2 мільярда

CША оголосили про виділення нового пакета військової допомоги для України на загальну суму $2,2 мільярда.

Про це на брифінгу повідомив спікер Міноборони країни бригадний генерал Пет Райдер, передає Інтерфакс-Україна.

Новий пакет, серед іншого, буде включати в себе артилерійські боєприпаси, протитанкове озброєння, ракети малої і великої дальності для установок HIMARS.

Частина зброї та обладнання на суму $425 мільйонів буде виділена Україні з існуючих запасів Міністерства оборони США. Відповідний указ президента США Джо Байдена про вилучення озброєнь оприлюднений на сайті Білого Дому.

Озброєння на решту виділеної суми закуплять у виробників.

За даними СNN, у цей пакет також увійдуть мінометні боєприпаси, 181 бронетранспортер із захистом від мін, обладнання для української системи ПВО, мобільні комплекси HAWK.

Як повідомялося, за даними Reuters, цей пакет допомоги вперше включатиме малогабаритні високоточні боєприпаси Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) виробництва Boeing, дальність дії яких становить 150 км.