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Євросоюз передав ЗСУ понад 100 вантажівок та 50 карет швидкої допомоги

війна,єс,вантажівка

Європейський Союз передав Збройним Силам України вантажівки, позашляховики та карети швидкої допомоги.

"Ще один конкретний приклад підтримки Збройних Сил України в захисті своєї території, суверенітету та населення: сьогодні для ЗСУ прибули нові вантажівки підвищеної прохідності, передані Європейським фондом миру", – написав у Twitter глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Загалом надійшло 13 нових вантажівок підвищеної прохідності для перевезення військових, 94 вантажівки підвищеної прохідності та 50 карет швидкої допомоги.

"І буде більше. ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", – додав Боррель.

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транспорт (506) Євросоюз (5099) швидка (35) ЗСУ (366)


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