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Половина Одеси залишилась без світла через масштабну аварію

одеса

Через аварію на підстанції половина Одеси, включаючи об’єкти критичної інфраструктури, залишилась без електропостачання.

Про це повідомляє оператор енергомереж міста "ДТЕК Одеські електромережі".

"У зв’язку з масштабною аварією на підстанції НЕК "Укренерго" тимчасово знеструмлені Суворівський, Приморський і Малиновський райони Одеси та частина Одеського району. Знеструмлені об’єкти критичної інфраструктури, промисловість та побутові клієнти", – йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що енергетики "Укренерго" вже усувають аварію, електропостачання буде відновлено після завершення робіт. Просимо з порозумінням поставитися до ситуації.

Як повідомлялося, внаслідок останньої російської ракетної атаки 26 січня енергетична інфраструктура Одеської області зазнала значних пошкоджень, через це у регіоні досі застосовуються аварійні відключення, а мешканці отримують електроенергію всього по декілька годин на добу.

Автор: 

Одеса (925) електроенергія (4238) ДТЕК (1359) Укренерго (1997)


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