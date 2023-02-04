Чистий продаж валюти Нацбанком цього тижня зріс на понад $100 мільйонів

Чистий продаж доларів Національним банком за останній тиждень зріс до $777,5 млн з $664 млн тижнем раніше.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.



Із 30 січня по 3 лютого він придбав $5,1 млн, що трохи нижче звичайних обсягів купівлі в період війни, тоді як продав $782,6 млн порівняно з $667,2 млн тижнем раніше.



На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав приблизно на 0,3 грн – близько 40,15 грн/$1, а спред залишився вузьким.



Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в січні трохи знизився у порівнянні з груднем – до $3,08 млрд з $3,16 млрд, що більше показників листопада і жовтня – відповідно $1,57 млрд і $2,03 млрд.



Водночас завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримки фіксованого курсу, міжнародні резерви Нацбанку в грудні зросли на 1,9%, або на $536,4 млн – до $28,491 млрд.