Українці обміняли вже мільйон ламп розжарювання на енергоощадні

Упродовж перших чотирьох днів програми з обміну ламп розжарювання на LED-лампи в віділеннях "Укрпошти" українці обміняли вже мільйон штук.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Telegram.

"Світловий Рубікон пройдено – українці отримали 1 000 000 енергозберігаючих лампочок. Важко повірити, що стартували ми лише 4 дні тому і вже маємо такі результати", – зазначив він.

За його словами, через декілька днів здійснити обмін ламп можна буде у всіх стаціонарних та пересувних відділеннях "Укрпошти" по всій Україні.

Найбільше ламп поміняли у Києві – понад 162 тисячі, Дніпрі – понад 88 тисяч та у Львові – понад 69 тисяч.

Як повідомлялося, з 30 січня українці можуть обміняти у відділеннях "Укрпошти" 5 ламп розжарювання на стільки ж енергоощадних LED-ламп. Проєкт триватиме кілька місяців, його метою є надання українцям 50 млн ламп безкоштовно.