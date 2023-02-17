В Україні офіційно працевлаштовані лише 16% людей з інвалідністю, – Мінсоцполітики

На сьогодні в Україні офіційно працевлаштовано лише 16% людей з інвалідністю, тоді як в Європі цей показник сягає понад 55%.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксани Жолнович.

"Сьогодні маємо ситуацію, коли – переважно у приватному бізнесі – діє квота для працевлаштування людей з інвалідністю. І якщо вона не виконана, приватний сектор сплачує раз в рік так звану "адміністративну господарську санкцію". І є вже дуже багато випадків її обходу і несплати, роботодавці бояться працевлаштовувати людей з інвалідністю бо не знають, як це робити, немає системного супроводу і допомоги, щоб адаптувати таку людину в колективі", – розповіла Жолнович.

За її словами, через це міністерство розробило законопроєкт, який передбачає скасування цієї практики і пропонує три варіанти для роботодавців:

платити безумовний цільовий внесок, на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю;

самому брати людей з інвалідністю на роботу та отримувати підтримку;

купувати продукт у соціальних підприємств, які вже працевлаштували 50 і більше відсотків людей з інвалідністю.

Вона зауважила, що законопроект також дозволить державі підтримувати підприємців, які наймають людей з інвалідністю, але їх засновники не є громадські організації.

"Сьогодні, за законом, підтримка від держави можлива лише якщо засновником є громадська організація. Тож ми знімаємо це обмеження і кажемо: будь-який роботодавець, який наймає 50 і більше людей з інвалідністю у свій штат, може розраховувати на підтримку, на пільги. Соціально орієнтований бізнес створюватиме нові, соціально захищені робочі місця", – наголосила Жолнович.

Вона додала, що під час розробки законопроєкту та створення нових послуг вивчався і позитивний закордонний досвід, зокрема Польщі.

Соціальний супровід буде закуповуватися як послуга у громадських організацій, у компаній-надавачів та у приватних агентств зайнятості. Для цього держава формує спеціальний фонд коштів, які спрямовуватимуться виключно на підтримку працевлаштування людей із інвалідністю. Вже сформовано стандарт і вимоги до критеріїв та освітніх компетенцій людей, які будуть надавати супровід.