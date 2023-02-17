Данія передала Україні 20 газових котелень на 4,5 мільйона євро

Данія через Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) направила близько 4,5 млн євро додаткового фінансування, забезпечивши постачання в Україну нових мобільних контейнерних котелень.

"Данія та Україна – дуже близькі партнери, і приємно бачити, що наше партнерство також може забезпечувати підтримку критично важливої інфраструктури теплопостачання на сході Україні. Підтримка роботи системи теплозабезпечення має вирішальне значення для стійкості та боєздатності країни. Крім того, це також позитивно впливає на скорочення викидів CO2 в Україні", – заявив посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен, пише Інтерфакс-Україна.

Зокрема, за словами Міккельсена, передані 20 газових котелень потужністю 39 МВт забезпечать централізованим опаленням понад 180 тис. осіб, що становить 80% від загальної кількості населення міста, де їх буде встановлено. Близько 10% українців, які отримують допомогу, є внутрішньо переміщеними особами.

Профінансований проєкт зможе забезпечити близько 30-40% потреб громадян у теплопостачанні (населений пункт не називається з міркувань безпеки, – ред.).

Заходи включають монтаж нових котлів, прокладання нових труб, профілактичні кроки щодо запобігання замерзанню систем теплопостачання взимку, а також технічне обслуговування систем для забезпечення їх надійної безперервної роботи.

Нові котли забезпечать більш ефективне виробництво тепла, отже дозволять зменшити споживання газу приблизно на 1,7 млн кубометрів на рік. Це спричинить щорічне скорочення CO2 майже на 3,4 тис. тонн.

Із 2021 року NEFCO забезпечує управління грантовими коштами для датської програми фінансування DSIF, що фінансується МЗС Данії. Нині, незважаючи на війну, тривають три проєкти.

NEFCO – міжнародна фінансова установа, яка фінансує розширення північноєвропейських зелених рішень на світових ринках. Засноване у 1990 році Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією.

Програма фінансування DSIF є інструментом у рамках датської співпраці з питань розвитку Danida, що фінансується Міністерством закордонних справ Данії. DSIF пропонує субсидовані кредити для проєктів розвитку стійкої інфраструктури, які не мають доступу до комерційного фінансування в 24 країнах. Адміністрування DSIF здійснюється Інвестиційним фондом для країн, що розвиваються (IFU), розташованому в Копенгагені (Данія).