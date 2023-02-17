У Києві відновили роботу всіх трамваїв та тролейбусів

Весь електротранспорт Києва повернувся на свої маршрути.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Ефективна робота влади міста, енергетиків та ремонтних бригад практично відновила стабільність енергетичної інфраструктури Києва. Це дозволило місту поступово повертатися до відновлення руху міського наземного електротранспорту.

Протягом останніх днів, по черзі запускалися окремі лінії трамваїв та тролейбусів. А сьогодні весь електротранспорт столиці повернувся на свої маршрути", – наголосив він.

Наразі на 46-ти тролейбусних маршрутах працює 286 одиниць транспорту, а на 32-х трамвайних – 195.

Зазначається, що загалом столиця жила без електротранспорту 56 днів.