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Новини
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Російський рубль продовжив падіння після запровадження обмежень ціни на нафту

рубль

Курс долара після відкриття торгів на Московській біржі 17 лютого піднявся до 75 рублів. Таке зростання фіксується вперше з 25 квітня 2022 року.

Як пише "Комерсант", на закритті вчорашніх торгів біржовий курс долара становив 74,85 рубля за $1.

Курс євро також перевищив показник у 80 євро.

Зазначається, що біржовий курс рубля до долара та євро знижується з початку лютого через запровадження стелі цін на російську нафту 5 лютого.

Російська валюта почала знижуватися щодо долара в кінці грудня 2022 року. Так, 21 грудня євро перевищив позначку 75 рублів, а долар – 70 рублів. Падіння рубля почалося після того, як країни Заходу погодили введення стелі цін на російську нафту.

Автор: 

курс (1502) росія (14226) рубль (331)


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Топ коментарі
+9
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17.02.2023 11:26
+4
Пролетело лето, отшумела осень.
Евро девяносто, доллар семсят восем.
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17.02.2023 11:06
+3
Освічених редакторів нема? 5 лютого ввели стелю цін на мокшанські нафтопродукти, а не на нафту.
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17.02.2023 12:07
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Пролетело лето, отшумела осень.
Евро девяносто, доллар семсят восем.
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17.02.2023 11:06 Відповісти
Гут, гут, вольдемар...
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17.02.2023 11:06 Відповісти
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17.02.2023 11:26 Відповісти
А по соточке слабО??))
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17.02.2023 11:54 Відповісти
гривня зростає
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17.02.2023 12:02 Відповісти
Освічених редакторів нема? 5 лютого ввели стелю цін на мокшанські нафтопродукти, а не на нафту.
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17.02.2023 12:07 Відповісти
Они сами его роняют вслед за нефтью. Поиграли в сильный рубль чтобы утереть нос Байдену, теперь снова за ум взялись.

https://biz.censor.net/comments/locate/3400339/01921315-ef6f-728d-826c-0bd12c57d1f5
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17.02.2023 12:20 Відповісти
А Байден хоть в курсі?
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18.02.2023 11:07 Відповісти
Конечно, в свое время сделал немало комичных заявлений про рубль.
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18.02.2023 12:06 Відповісти
Має значення не курс, а його стабільність.
Саме на "різниці" коливань ( глобальних, не за день чи тиждень а за рік два) робиться та виводиться та маржа, яка потім покривається або емісією ( тобто платять всі хто володіє капіталом або його заробляє) або зовнішнім боргом ( тобто платять тільки ті хто заробляє у вигляді податків)
У випадку рубля за рік був від 200 до 50 руб за долар, отже, хто контролював цей процес, мав можливість мати 400% з цієї ситуації.
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17.02.2023 12:57 Відповісти
А що там з гривнею?
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19.02.2023 09:39 Відповісти
А нахрена им доллары, если на них не поехать, ни купить?
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19.02.2023 10:47 Відповісти
Хіба там є курс?))Штучно тримають,як при саюзє.а долара купити неможливо.Чи можливо?А тоді друге питання: адля чого?Як в їх кіні "стоіт та ано стоіт,так вєдь нікото нє пакупаєт")
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19.02.2023 17:28 Відповісти

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