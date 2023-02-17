Російський рубль продовжив падіння після запровадження обмежень ціни на нафту

Курс долара після відкриття торгів на Московській біржі 17 лютого піднявся до 75 рублів. Таке зростання фіксується вперше з 25 квітня 2022 року.

Як пише "Комерсант", на закритті вчорашніх торгів біржовий курс долара становив 74,85 рубля за $1.



Курс євро також перевищив показник у 80 євро.



Зазначається, що біржовий курс рубля до долара та євро знижується з початку лютого через запровадження стелі цін на російську нафту 5 лютого.

Російська валюта почала знижуватися щодо долара в кінці грудня 2022 року. Так, 21 грудня євро перевищив позначку 75 рублів, а долар – 70 рублів. Падіння рубля почалося після того, як країни Заходу погодили введення стелі цін на російську нафту.