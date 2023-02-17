Російський рубль продовжив падіння після запровадження обмежень ціни на нафту
Курс долара після відкриття торгів на Московській біржі 17 лютого піднявся до 75 рублів. Таке зростання фіксується вперше з 25 квітня 2022 року.
Як пише "Комерсант", на закритті вчорашніх торгів біржовий курс долара становив 74,85 рубля за $1.
Курс євро також перевищив показник у 80 євро.
Зазначається, що біржовий курс рубля до долара та євро знижується з початку лютого через запровадження стелі цін на російську нафту 5 лютого.
Російська валюта почала знижуватися щодо долара в кінці грудня 2022 року. Так, 21 грудня євро перевищив позначку 75 рублів, а долар – 70 рублів. Падіння рубля почалося після того, як країни Заходу погодили введення стелі цін на російську нафту.
Топ коментарі
+9 CrossFirenko
показати весь коментар17.02.2023 11:26
+4 vitalii bashtovyi #323214
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+3 Trevo Trow
показати весь коментар17.02.2023 12:07
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Евро девяносто, доллар семсят восем.
https://biz.censor.net/comments/locate/3400339/01921315-ef6f-728d-826c-0bd12c57d1f5
Саме на "різниці" коливань ( глобальних, не за день чи тиждень а за рік два) робиться та виводиться та маржа, яка потім покривається або емісією ( тобто платять всі хто володіє капіталом або його заробляє) або зовнішнім боргом ( тобто платять тільки ті хто заробляє у вигляді податків)
У випадку рубля за рік був від 200 до 50 руб за долар, отже, хто контролював цей процес, мав можливість мати 400% з цієї ситуації.