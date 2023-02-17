Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за 17 місяців

Європейські ф’ючерси на природний газ впали нижче 50 євро за мегават-годину вперше за 17 місяців, оскільки найгірша енергетична криза в регіоні за десятиліття потрохи відступає.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що ціни впали більш ніж на 80% у порівнянні з серпневим максимумом, коли скорочення газу Росією вдарили по Європі витратами в майже$1 трлн та спровокували найвищий за десятиліття рівень інфляції.

Наразі на континенті спостерігається різкий поворот, оскільки відносно м’яка погода, спроби зменшити споживання енергії та великі надходження скрапленого природного газу зі США та Катару значно полегшують ситуацію.



Еталонні місячні ф’ючерси впали на 4,8% до 49,5 євро за мегават-годину, до мінімуму з 1 вересня. Цього року ціна газу в Європі впала на близько 35%.



Утім, наголошується, що ціни все ще можуть зрости, якщо до кінця зими триватиме холодна погода та будуть перебої з поставками. Конкуренція з Азією за СПГ все ще може створити ризик для зростання котирувань.



Наразі високі рівні газу в сховищах забезпечують буфер для Європи, що є ознакою оптимізму щодо того, що регіон зможе пережити цю і наступну зиму.