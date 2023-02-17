Російський "Ашан" постачає товари окупантам та допомагає мобілізовувати своїх співробітників, – розслідування

Російський "Ашан" від початку повномасштабного вторгнення постачав товари для російських військових на окупованих територіях України.

Про це йдеться у розслідуванні The Insider спільно із Le Monde та Bellingcat.

Зазначається, що постачання військовим позиціонувалося як "гуманітарна допомога". Вона складалася як із товарів з "ашанівських" складів, так і з товарів, зібраних волонтерами на території магазинів мережі в різних регіонах Росії.

При цьому, у деяких регіонах поставки організовувалися за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади. Також "Ашан" допомагав військкоматам набирати мобілізованих із числа своїх співробітників.

Як наголошує видання, відповідно до норм міжнародного права, гуманітарною допомогою під час міжнародних конфліктів вважається лише допомога мирному населенню. Підтримка однієї з воюючих сторін може підвести "Ашан" під санкції і призвести до виходу компанії з російського ринку.

Водночас, ймовірно, що не тільки "Ашан", а й "Леруа Мерлен" (відноситься до того ж холдингу) також займався поставкою товарів на окуповані території. Журналісти спираються на опубліковане в грудні відео з Маріуполя, де можна побачити, як члени "Молодої Гвардії Єдиної Росії" розвантажують однакові палети з фірмовим знаком "Леруа Мерлен".

Також компанія збирала і передавала у військкомати дані про своїх співробітників, а після оголошення мобілізації, допомагала військкоматам виконувати норму: прямо на робочому місці співробітникам вручали повістки та пропонували звільнитися.

Російське керівництво "Ашана" від коментарів відмовилося, а у пресслужбі головного французького офісу заявили, що компанія перебуває "поза політикою і жодною підтримкою військовослужбовців не займається".