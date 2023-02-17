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Новини
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Російський "Ашан" постачає товари окупантам та допомагає мобілізовувати своїх співробітників, – розслідування

ашан

Російський "Ашан" від початку повномасштабного вторгнення постачав товари для російських військових на окупованих територіях України.

Про це йдеться у розслідуванні The Insider спільно із Le Monde та Bellingcat.

Зазначається, що постачання військовим позиціонувалося як "гуманітарна допомога". Вона складалася як із товарів з "ашанівських" складів, так і з товарів, зібраних волонтерами на території магазинів мережі в різних регіонах Росії.

При цьому, у деяких регіонах поставки організовувалися за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади. Також "Ашан" допомагав військкоматам набирати мобілізованих із числа своїх співробітників.

Як наголошує видання, відповідно до норм міжнародного права, гуманітарною допомогою під час міжнародних конфліктів вважається лише допомога мирному населенню. Підтримка однієї з воюючих сторін може підвести "Ашан" під санкції і призвести до виходу компанії з російського ринку.

Водночас, ймовірно, що не тільки "Ашан", а й "Леруа Мерлен" (відноситься до того ж холдингу) також займався поставкою товарів на окуповані території. Журналісти спираються на опубліковане в грудні відео з Маріуполя, де можна побачити, як члени "Молодої Гвардії Єдиної Росії" розвантажують однакові палети з фірмовим знаком "Леруа Мерлен".

Також компанія збирала і передавала у військкомати дані про своїх співробітників, а після оголошення мобілізації, допомагала військкоматам виконувати норму: прямо на робочому місці співробітникам вручали повістки та пропонували звільнитися.

Російське керівництво "Ашана" від коментарів відмовилося, а у пресслужбі головного французького офісу заявили, що компанія перебуває "поза політикою і жодною підтримкою військовослужбовців не займається".

Автор: 

росія (14226) Auchan (38)


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Топ коментарі
+9
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17.02.2023 14:05
+6
к сожалению объем рынка у нас и у кацапии несопоставим, в Украине потеряют копейки, а в одной только москве заработают миллиарды рупий. Это было бы ощутимо если бы во всем мире начали бойкот этой компании.
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17.02.2023 11:57
+6
Чому в Україні досі працюють фірми спонсори тероризму???Це питання не до влади якій рік каденції залишився,а до виборців що б більше не робили поприколу!
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17.02.2023 12:24
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Елементарно! Треба в Україні встановити для них підвищені податки, а людям - просто ігнорувати цих торговців смертю, не купляти там нічого...
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17.02.2023 11:01 Відповісти
к сожалению объем рынка у нас и у кацапии несопоставим, в Украине потеряют копейки, а в одной только москве заработают миллиарды рупий. Это было бы ощутимо если бы во всем мире начали бойкот этой компании.
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17.02.2023 11:57 Відповісти
Якщо жабоїдам ашанським пофіг їхя репутація,то їм в цьому треба максимально сприяти.
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17.02.2023 13:30 Відповісти
Чому в Україні досі працюють фірми спонсори тероризму???Це питання не до влади якій рік каденції залишився,а до виборців що б більше не робили поприколу!
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17.02.2023 12:24 Відповісти
Український Ашан давно з ними посварився і надає допомогу нашим. Це зараз де факто дві різні компанії. Так, наш Ашан може теоретично посваритись ще з французським офісом, але материнська компанія надала допомогу нашому Ашану, коли він ледь тримався на плаву після 24го. В рамках бренду. Там не все так просто, більшість просто не в курсі, що відбувається. Український Ашан не спонсор тероризму, він спонсор ВСУ.
Я якщо що не співробітник Ашану жодним чином, просто за об'єктивність.

https://brand.auchan.ua/uk/editorial/help_ukraine Ми надаємо допомогу:

https://brand.auchan.ua/uk/editorial/help_ukraine Збройним силам України;
https://brand.auchan.ua/uk/editorial/help_ukraine Національній гвардії;
https://brand.auchan.ua/uk/editorial/help_ukraine Національній поліції;
https://brand.auchan.ua/uk/editorial/help_ukraine Державній службі України з надзвичайних ситуацій;
https://brand.auchan.ua/uk/editorial/help_ukraine Територіальній обороні;
https://brand.auchan.ua/uk/editorial/help_ukraine Офісу Президента;
https://brand.auchan.ua/uk/editorial/help_ukraine Військово цивільним адміністраціям;
https://brand.auchan.ua/uk/editorial/help_ukraine Лікарням, дитячим будинкам та благодійним фондами.
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19.02.2023 02:52 Відповісти
Ти краще спитай, чому пів-України належать путінським гаманцям: Ахметову, Фірташу, Дерипаску, Новинському? Чому зв'язок іде через російських операторів МТС та Київстар. Україна продовжує транспортування російського газу. У парламенті сидять представники пропутинських партій на кшталт Бойка. А в офісі Зеленського, як стверджують, засіли агенти Путіна.
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20.02.2023 12:36 Відповісти
Так в тому то і справа, що питати немає в кого.Мудрий нарід так вирішив тому зраз за це дорого платить.
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20.02.2023 12:54 Відповісти
Ну якби це французька компанія ,просто безпринципна, нажаль
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17.02.2023 13:52 Відповісти
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17.02.2023 14:05 Відповісти
В Одессе АШАН еще в начале войны дружественным огнем уничтожили...
Ответочка)
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17.02.2023 18:06 Відповісти
Интересно, Ашаны так же горят, как Оби? Надеюсь, скоро узнаем 😬
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17.02.2023 23:11 Відповісти
Ашанци путлерские проститутки.
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18.02.2023 09:51 Відповісти
Групи Атб, Новус і сільпо злегкістю допоможуть в деокупації територій тимчасово окупованих калАшаном
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18.02.2023 09:52 Відповісти

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