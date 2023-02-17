Росіяни відкрили в банках Грузії понад 100 тисяч рахунків

Росіяни з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та станом на кінець 2022 року відкрили у грузинських банках 109 949 рахунків, ще шість – російські юрособи.

Про це свідчать дані Національного банку країни, надані на запит депутата від "Стратегії Агмашенебелі" Паати Манджгаладзе, передають "Новости Грузия".



Найбільше рахунків відкривали у жовтні (27 784), листопаді (15 994) та грудні (10 778), а найменше – у серпні (6 409).



Водночас ці цифри можуть не відображати точну кількість фізичних осіб, які відкрили собі рахунок, оскільки одна людина може бути власником кількох рахунків у різних банках.



За даними російського Forbes, у 2022 році російські фрілансери вивели на закордонні рахунки у 6,8 раза більше грошей, ніж у 2021-му. Згідно з дослідженням Solar Staff, найчастіше у 2022 році фрілансери виводили гроші до Грузії.



За даними Нацбанку Грузії, протягом минулого року Грузія отримала 4,37 мільярда грошових переказів, майже половина з яких надійшла з Росії.



Наголошується, що грошові перекази із Росії значно зросли після початку першої хвилі російських мігрантів. До березня минулого року з Росії до Грузії переводилося до $30 млн, але вже у травні показник зріс більш ніж удесятеро, склавши майже $314 млн.



Надалі сума переказів зменшувалася, але з вересня, після оголошення мобілізації в Росії та другої хвилі міграції росіян до Грузії, обсяги переказів зросли.