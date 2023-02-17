Дефіциту електроенергії не прогнозується, – "Укренерго"

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Переважно у денні години активно працюють електростанції з відновлюваних джерел енергії. При цьому імпорт електроенергії тепер незначний в результаті стабілізації електропостачання в країні.

"Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Але при зростанні споживання можливе застосування відключень", – наголосили в компанії.

Заміри фактичного споживання сьогодні за графіком проводять у Києві та у Чернівецькій області.

Водночас в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діяють мережеві обмеження. Через збільшення активності бізнесу, споживання Одеси зростає, тож у місті застосовуються графіки погодинних відключень.

Як повідомлялося, раніше виконавчий директор енергохолдингу ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що заплановане найближчим часом виведення у ремонти деяких блоків атомної та теплової генерації, а також закінчення паводку може призвести до дефіциту електроенергії.