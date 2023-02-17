Євросоюз ухвалить десятий пакет санкцій проти РФ 24 лютого, – дипломат

Європейська рада має намір схвалити десятий пакет санкцій для Росії за війну, яку вона веде проти України, у річницю вторгнення, 24 лютого.

Про це у п'ятницю у Брюсселі журналістам повідомив високопоставлений європейський дипломат, передає Інтерфакс-Україна.



За його словами, остаточне обговорення десятого пакету відбудеться у понеділок у межах засідання міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу.



"У понеділок буде обговорення, своєрідне остаточне обговорення десятого пакету (санкцій), який, як ми очікуємо, буде схвалено остаточно, 24 лютого, в першу річницю (вторгнення РФ в Україну)", – сказав високопоставлений європейський дипломат.

Нагадаємо, 15 лютого Єврокомісія офіційно презентувала десятий пакет санкцій проти РФ. Його планують ухвалити до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За словами президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн, нові експортні заборони охоплять товари на понад 11 млрд євро.

Однак посли Європейського Союзу не змогли досягти згоди щодо нового пакету санкцій проти Росії під час дискусій 15 лютого.