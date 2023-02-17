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Новини
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Росія зменшує видобуток нафти, тому що не може її продати, – США

нефть,рф,нафта,росія

Рішення Росії скоротити видобуток нафти на 500 тис. барелів на день свідчить про її нездатність продати все, що видобуває.

Про це заявив помічник міністра фінансів США Бен Гарріс, передає Reuters.

"Вони скоротили видобуток, тому що просто не змогли продати її, а не тому, що хочуть перетворити нафту та нафтопродукти як зброю", – зазначив він під час нафтової конференції компанії Argus.

За словами Гарріса, механізм обмеження цін на російську нафту був спрямований на підтримку стабільності ринку та скорочення доходів Росії – обидві мети досягнуто.

Чиновник також наголосив, що жодна американська компанія не була залучена до торгівлі російською нафтою вище максимальної ціни.

Як повідомлялося, через падіння цін Росія заявила, що з березня зменшить видобуток нафти на 500 тис. барелів на день (б/д), або приблизно на 5%.

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За даними Мінфіну РФ, нафтогазові доходи бюджету Росії у січні склали 426 млрд рублів, що на 46% менше, ніж у січні 2022 року і на 53% менше, ніж у грудні. Ненафтогазові доходи бюджету РФ у січні становили 931 млрд рублів і знизилися до січня 2022 року на 28%.

Водночас витрати федерального бюджету зросли до 3,12 трильйона рублів за місяць, перевищивши показники січня минулого року на 59%. Таким чином, дефіцит бюджету РФ у січні сягнув 1,76 трильйона рублів (близько $25 млрд), що співставно з дефіцитом федерального бюджету за весь минулий рік, який становив приблизно 3,3 трильйона рублів.

Через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти у еквіваленті 54,5 млрд рублів на місяць. У лютому російський Мінфін збільшить продаж валюти через зниження нафтогазових доходів бюджету майже втричі.

Автор: 

видобуток (1759) нафта (4793) росія (14226) США (4896)


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Топ коментарі
+18
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17.02.2023 13:06
+9
"НєСмєшітєНашіІскандєри" Кацапи, що з ї***ом?
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17.02.2023 13:04
+8
Динаміка непогана, головне не знижувати темп "отріцатєльного роста"
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17.02.2023 13:06
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"НєСмєшітєНашіІскандєри" Кацапи, що з ї***ом?
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17.02.2023 13:04 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.02.2023 13:06 Відповісти
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17.02.2023 13:06 Відповісти
Динаміка непогана, головне не знижувати темп "отріцатєльного роста"
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17.02.2023 13:06 Відповісти
Навіть з величезним дисконтом кацапська нафта в такій кількості, як рік чи два тому, не продаватиметься. Бо найбільший ринок відрізаний назавжди. Те саме з газом. Здається, в ЄС тільки мадяри купуватимуть кацапське лайно, але економіка Мадярщини займає менше 2% від всієї економіки ЄС.
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17.02.2023 13:14 Відповісти
А як вони скакали на радощах. Скачітє дальше.
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17.02.2023 13:19 Відповісти
а пАчиму у *********** самок-матрёх пояс и талия на уровне шеи-груди, а не как нормальных людей? что за уродство?
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17.02.2023 16:22 Відповісти
Бо їм одна велика жопа 😬
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17.02.2023 22:18 Відповісти
якщо в день 500тис,грубо помножити на 40 то 200лямів в день недоотримує рашка.а 60ярдів в місяць,ну на початок непогано.То невховуючи що без прибутку вони продають нафту китайцям і індусам.
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17.02.2023 13:20 Відповісти
У вас нажаль помилка. Там 20 млн.дол і 600 млн. дол відповідно
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17.02.2023 14:03 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА @Anakoyher https://twitter.com/Anakoyher/status/1626527618223771651 57 мин
Диву даёшься, как непривлекательному, не блещущему талантами, серому питерскому чиновнику удалось за 20 лет превратить в безропотное стадо гордый и свободолюбивый русский народ!
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17.02.2023 13:22 Відповісти
Щось я не можу згадати коли той народ був «сводолюбивым»
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17.02.2023 14:14 Відповісти
есть такое слово - "ирония"....)
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17.02.2023 14:28 Відповісти
Нехай смокчуть її через соломинку.
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17.02.2023 13:38 Відповісти
Зупинять помпи, законсервують нафтородовища.
А що з газом будуть робити?
Там такий фокус не пройде-у них високодебітні скважини
Тампонувати-то гроші і остаточна смерть родовища
Бо на схід лише одна магістральний газогон, а сховищ немає
Парашка, шо с лицом
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17.02.2023 13:54 Відповісти
Рузьге семья садіцца за стол і стєпєнно, по очєреді хлєбаєт нефть из общей міскі.
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17.02.2023 14:45 Відповісти
Водночас витрати федерального бюджету https://biz.censor.net/n3398134, перевищивши показники Джерело: https://biz.censor.net/n3400371

Друкувати рубль будуть, та випускати військову продукцію, а українцям ціною власного життя в окопах все це перемелювати під бахмутом та іншими містами
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17.02.2023 18:03 Відповісти
Гарі расєя навсєгда,
ти всєх конкрєтно зає*ала

Аж стіхами заговорив.
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17.02.2023 22:19 Відповісти

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