Росія зменшує видобуток нафти, тому що не може її продати, – США

Рішення Росії скоротити видобуток нафти на 500 тис. барелів на день свідчить про її нездатність продати все, що видобуває.

Про це заявив помічник міністра фінансів США Бен Гарріс, передає Reuters.

"Вони скоротили видобуток, тому що просто не змогли продати її, а не тому, що хочуть перетворити нафту та нафтопродукти як зброю", – зазначив він під час нафтової конференції компанії Argus.



За словами Гарріса, механізм обмеження цін на російську нафту був спрямований на підтримку стабільності ринку та скорочення доходів Росії – обидві мети досягнуто.



Чиновник також наголосив, що жодна американська компанія не була залучена до торгівлі російською нафтою вище максимальної ціни.

Як повідомлялося, через падіння цін Росія заявила, що з березня зменшить видобуток нафти на 500 тис. барелів на день (б/д), або приблизно на 5%.

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За даними Мінфіну РФ, нафтогазові доходи бюджету Росії у січні склали 426 млрд рублів, що на 46% менше, ніж у січні 2022 року і на 53% менше, ніж у грудні. Ненафтогазові доходи бюджету РФ у січні становили 931 млрд рублів і знизилися до січня 2022 року на 28%.

Водночас витрати федерального бюджету зросли до 3,12 трильйона рублів за місяць, перевищивши показники січня минулого року на 59%. Таким чином, дефіцит бюджету РФ у січні сягнув 1,76 трильйона рублів (близько $25 млрд), що співставно з дефіцитом федерального бюджету за весь минулий рік, який становив приблизно 3,3 трильйона рублів.

Через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти у еквіваленті 54,5 млрд рублів на місяць. У лютому російський Мінфін збільшить продаж валюти через зниження нафтогазових доходів бюджету майже втричі.