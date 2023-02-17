На вихідних енергосистема працюватиме з резервом потужності, – Міненерго

Упродовж сьогоднішнього дня та на вихідних енергосистема України працюватиме з резервом потужності.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба Міненерго.

За його словами, генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання.

"Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності", – наголосив міністр.

У відомстві додали, що в Одеській області через ремонт мереж можливі стабілізаційні відключення, але вже меншою, ніж раніше, тривалістю.

Водночас у Харківській області за останню добу після відновлювальних ремонтів мереж заживлено ще близько двох тисяч споживачів.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 лютого дефіцит потужності в енергосистемі відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується.