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На вихідних енергосистема працюватиме з резервом потужності, – Міненерго

галущенко

Упродовж сьогоднішнього дня та на вихідних енергосистема України працюватиме з резервом потужності.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба Міненерго.

За його словами, генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання.

"Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності", – наголосив міністр.

У відомстві додали, що в Одеській області через ремонт мереж можливі стабілізаційні відключення, але вже меншою, ніж раніше, тривалістю.

Водночас у Харківській області за останню добу після відновлювальних ремонтів мереж заживлено ще близько двох тисяч споживачів.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 лютого дефіцит потужності в енергосистемі відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується.

Автор: 

електроенергія (4246) Міненерго (923)


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17.02.2023 12:35 Відповісти

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