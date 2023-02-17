Росіяни масово пересідають на вживані автомобілі через санкції

Витрати на нові автомобілі в Росії минулого року скоротилися більш ніж вдвічі, оскільки автомобільна промисловість відчула на собі всюю силу західних санкцій через війну в Україні: виробництво зменшилося, ціни різко зросли, а покупці перейшли на дешевші вживані моделі.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.



Хоча аналітики продовжують обговорювати загальну ефективність економічних обмежень для Росії, немає жодних сумнівів, що вони сильно вдарили по її автомобільній промисловості, яка сильно залежала від іноземних виробників та імпортних запчастин, зазначає видання.



Зазначається, що у 2022 році витрати на нові автомобілі в РФ впали на 52% до 1,5 трлн рублів ($20,4 млрд), а кількість проданих нових автомобілів впала на 58,8%.

Виробництво автомобілів також впало до мінімуму з часів розпаду Радянського Союзу в 1991 році, оскільки західні автовиробники припинили виробництво та продали заводи.



За даними аналітичного агентства "Автостат", загальні витрати на нові та вживані легкові автомобілі впали більш ніж на 15% у 2022 році, оскільки інфляція підштовхнула ціни та знизила рівень життя, незважаючи на зростання витрат на вживані автомобілі на 14%.



Відповідно до даних, на вживані автомобілі припадає майже три чверті всіх проданих автомобілів, порівняно з 55% у 2021 році.



"Гроші перетікали на ринок вживаних автомобілів, оскільки ціни на старі автомобілі трималися, водночас структура ринку нових автомобілів істотно змінилася", – сказав генеральний директор "Автостату" Сергій Удалов.



"На ньому залишилися бюджетні "Лади" і китайські автомобілі з ціною від 2 млн рублів, а преміальні бренди майже повністю пішли", – уточнив він.



За даними Росстату, річна інфляція на рівні 11,9% минулого року призвела до скорочення реальних наявних доходів росіян приблизно на 1%. Роздрібні торговці вклали значні кошти в дискаунтерні формати, і ця тенденція відображається в автомобільному секторі.



Як свідчать дані "Автостату", середня ціна нових автомобілів, проданих за минулий рік, зросла на 17% до 2,33 млн рублів, а вживаних – на 32% до 890 тис. рублів.



Чеський автовиробник Skoda, підрозділ Volkswagen, заявив, що поставки до Росії впали на 80% у 2022 році. Volkswagen закрив свої російські заводи та припинив імпорт, але поки не погодився на продаж, як деякі його конкуренти.



Французька Renault продала свій мажоритарний пакет акцій російського "АвтоВАЗ" російській державі лише за один рубль, але з шестирічним правом викупу. Той же державний покупець придбав активи Nissan за один євро.



Як зазначає видання, минулого року різко зріс імпорт вживаних автомобілів, причому найбільше - з Японії. Японія обмежила експорт дорогих автомобілів до Росії, але вживані автомобілі, що імпортуються приватними особами, не підпадають під обмеження.

Втеча західних виробників дозволила китайським брендам поглинути частку ринку. Так, деталі двигуна від китайської компанії JAC використовуються для відродження "Москвича" радянських часів.

Аналітики ринку очікують, що цього року продажі нових автомобілів зростуть до 800 тис з 687 370 у 2022 році, але все одно будуть значно нижчими за понад 1,6 мільйона, проданих у 2021 році.