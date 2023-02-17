Націоналізоване підприємство Дерипаски могло постачати компоненти для російських ракет, – ДБР

Державне бюро розслідувань встановило, що ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" російського олігарха Олега Дерипаски, націоналізоване ВАКС, постачало до РФ компоненти, які можуть використовуватися при виготовленні російського тактичного ракетного комплексу.

Як повідомляє пресслужба ДБР, у квітні 2022 року правоохоронці заблокували канал постачання компонентів, які можуть використовуватися у ракетобудуванні в РФ. Нелегальні постачання здійснювало підприємство зі сфери впливу "санкційного" олігарха Дерипаски.

Під час досудового розслідування встановили, що "Глухівський кар’єр кварцитів" здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та інших мінералів у Баницькому родовищі на Сумщині.

"Продукція незаконно експортувалась до РФ. За оперативною інформацією, кремній міг використовуватися агресором під час виготовлення ракет, якими потім завдавались удари по мирних містах України", – наголосили в ДБР.

На підставі зібраних Бюро матеріалів суд у квітні арештував корпоративні права товариства Олега Дерипаски, земельних ділянок родовищ, іншого майна (тягачів, транспортних засобів) та передав їх до АРМА.

Нагадаємо, 16 лютого ВАКС націоналізував активи російського олігарха Олега Дерипаски. Як уточнили в СБУ, рішення суду стосується Миколаївського глиноземного заводу, а також надровидобувних компаній "Глухівський кар’єр кварцитів", "Хустський кар’єр" та "Жежелівський кар’єр".

Вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.