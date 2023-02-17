Німецька Lufthansa скасувала понад 1300 рейсів через страйк працівників аеропортів

Десятки тисяч подорожувальників потерпають через затримки та скасування рейсів 17 лютого. Працівники восьми аеропортів Німеччини вийшли на страйк із вимогою кращої оплати праці.

Як пише AFP, протест, організований профспілкою Verdi, спонукав найбільшого авіаперевізника Німеччини, Lufthansa, скасувати понад 1300 рейсів у своїх двох найбільш завантажених вузлах, Франкфурті та Мюнхені, передає Радіо Свобода.

"Очікується, що страйк матиме сильний вплив, особливо на внутрішнє авіасполучення, починаючи від затримок до скасування і навіть часткового припинення авіасполучення", – йдеться в заяві профспілки.

Німецька асоціація аеропортів ADV назвала страйк "неприйнятним", заявивши, що він вплине на близько 295 тисяч пасажирів і понад 2300 рейсів. "Рішення слід шукати за столом переговорів, а не за рахунок пасажирів", – наголосив керівник ADV Ральф Бейзел.

Інші постраждалі аеропорти – Бремен, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг і Штутгарт.