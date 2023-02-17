Без "Артемсолі": Україна почала імпортувати технічну сіль з Єгипту

На початку лютого порт "Ізмаїл" прийняв судно з Єгипту, яке імпортувало технічну сіль для потреб дорожньої галузі України.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України (АМПУ).

Раніше Україна була значним експортером технічної солі. Однак у квітні минулого року через російську військову агресію зупинилося найбільше в Європі підприємство з видобутку солі – ДП "Артемсіль".